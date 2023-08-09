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Dünya SEC'den 11 Wall Street şirketine ceza
Dünya

SEC'den 11 Wall Street şirketine ceza

Yeniakit Publisher
2023-08-09 03:28:00 -
SEC'den 11 Wall Street şirketine ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 Wall Street şirketine "elektronik mesaj kayıtlarını tutmadaki başarısızlıkları" nedeniyle 289 milyon dolar ceza verdi.

SEC'den yapılan açıklamada, 11 Wall Street şirketi için "firmaların ve çalışanlarının elektronik iletişimi sürdürme ve muhafaza etme konusundaki uzun süredir devam eden başarısızlıkları" nedeniyle suçlamada bulunulduğu bildirildi.

Şirketlerin, federal menkul kıymetler yasalarının kayıt tutma hükümlerini ihlal ettiklerine yönelik SEC suçlamasını kabul ettikleri belirtilen açıklamada, firmaların toplam 289 milyon dolar ceza ödeyeceği ve bu konuda prosedürlerinde iyileştirmeler uygulamaya başladıkları ifade edildi.

Açıklamada, Wells Fargo Securities'in Wells Fargo Clearing Services ve Wells Fargo Advisors Financial Network ile beraber 125 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği, BNP Paribas Securities ile SG Americas Securities'in 35'er milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Bu kapsamda ceza ödemeyi kabul eden diğer Wall Street şirketleri, BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA, Houlihan Lokey Capital, Moelis & Company, Wedbush Securities ve SMBC Nikko Securities America olarak sıralandı.

Kaynak: AA
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