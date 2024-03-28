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Ekonomi Seç Market 9 ilde mahalle iftarları düzenliyor!
Ekonomi

Seç Market 9 ilde mahalle iftarları düzenliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:48:00 -
Seç Market 9 ilde mahalle iftarları düzenliyor!

Seç Market, Anadolu’nun 9 farklı şehrinde iftar sofraları kurarak iş ortakları ve müşterileriyle mahalle iftarlarında buluşuyor. Mardin’den Amasya’ya, Uşak’tan Erzincan’a Türkiye’nin dört bir yanında kurulan sofralarda eski mahalle iftarları geleneği yaşatılıyor ve paylaşmanın önemi vurgulanıyor.

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market; bereket ve dayanışma ayı Ramazan’da iş ortakları ve müşterileriyle Seç Market mahalle iftarlarında buluşuyor. Mardin, Erzincan, Amasya, Uşak, Samsun, Adana, Antalya, Balıkesir ve Kayseri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 9 farklı ilde mağazalar önünde kurulan sofralarda Seç Market yöneticileri, iş ortakları ve mahalle sakinleri birlikte iftar yapıyor. Seç Marketler’de satılan öz markalı ürünler kullanılarak hazırlanan özel yemeklerin ikram edildiği iftar buluşmaları mahalleliden büyük ilgi görüyor.

“Ramazan’da paylaşmayı seçiyor, eski mahalle iftarlarının sıcaklığını yaşatıyoruz” 

Bugün Türkiye’nin 81 ilinde 2 bin 700’ü aşan iş ortağıyla perakende sektöründe önemli bir konuma geldiklerini belirten Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen sözlerine şöyle devam etti: “Seç Market iş modelimiz sayesinde esnaf kendi işinin sahibi olmaya devam ederken Seç Market tabelası altında mağazası modern bir görünüme ve işleyişe kavuşuyor. Mahalle sakinleri de ‘mahalleden biri’ olan, tanıyıp güvendikleri esnaftan, ulusal çapta bilinen kurumsal bir marka altında, uygun fiyatlarla alışveriş yapıyor. Seç Market olarak sürekli destek olduğumuz esnaf kültürümüzün de bir parçası olan dayanışmayı bu yıl birlik, bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan’da pekiştirmek istedik. Türkiye’nin 9 güzide şehrinde Seç Market iş ortağı olan esnafımız, aileleri ve müşterileriyle eski mahalle iftar sofralarının sıcaklığını birlikte tekrar yaşıyoruz. Seç Market olarak ‘Ramazan’da paylaşmayı seç’ diyerek güzel sohbetler eşliğinde Ramazan sofrasının bereketini iş ortaklarımız ve mahalle sakinleriyle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

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