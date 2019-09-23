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Sebzeli mama nasıl yapılır?

Çocukların geçiş dönemlerinde yedirilen mamaların doğru seçilmesi gerekir. İlk mamadan sonra genelde sebze ve sebze püresi ağırlıklı mamalar yapan anneler için önemli noktaları bu haberde bulabilirsiniz. Sebzeli mama nasıl yapılır? Gece tok tutan mama tarifi! İlk mama nasıl yapılır? İşte detaylar...

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Sebzeli mama nasıl yapılır?

Çocukların geçiş dönemlerinde yedirilen mamaların doğru seçilmesi gerekir. İlk mamadan sonra genelde sebze ve sebze püresi ağırlıklı mamalar yapan anneler için önemli noktaları bu haberde bulabilirsiniz. Sebzeli mama nasıl yapılır? Gece tok tutan mama tarifi! İlk mama nasıl yapılır? İşte detaylar...

 

Bebeklerin alışık olduklar bir düzenden, başka bir düzene geçmeleri hiç de kolay değildir. Bunun başında sütten mamaya geçiş dönemi gelir. Oldukça hassas olan bu dönemde bebeğin sağlığına dikkat edilerek hareket edilmelidir.

6 aylık bebekler için ''ilk mama'' tarifi

Anneler geçiş mamalarını genel olarak tuzsuz ve şekersiz yapmaya özen göstermelidir. Özellikle fazla tuz ve şeker tüketimi alışkanlık yapacağı için hastalıkları beraberinde getirecektir. Meyveli mamalara bir miktar tarçın atarak bebeğinizin hoşlanmasını sağlayabilir ve onu bu sayede şekerden uzak tutabilirsiniz.

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Bebek şekersiz mamaları yemiyor ise doğal tatlandırıcılar kullanarak takviye etmek en mantıklı tercih olacaktır. Bütün besin değerlerinden alması gereken bebeği, şekersiz bırakmak da normal bir durum değildir. Bal kullanmamak kaydı ile çok minimal ölçülerde, enerji verecek derecede tatlılar verilmesi -doktorun tavsiyesi ile- uygun olabilir.

Sebze mamaları en güvenilir mamalar olarak kabul edilebilir. Bebeğin bir alerjisi olmadığı ve ağır içerikler barındırmadığı takdirde sebze mamaları her gün verilebilir. Bol su takviyesi ile bebeğin hazmı kolaylaştırılabilir.

3 yeni bebek maması tarifi

Bunların yanı sıra gece alışkanlıklarını bırakamamış ve hala emmek isteyen bebeklerin bir süre gece yemekleri devam edecektir. Bu zamanlarda gaz yapacak ve ağırlık verecek bir tarif uygulanmadığı sürece hafif besinlerle tarifler uygulanabilir.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
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