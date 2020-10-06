Sebzeli makarna tarifi
Kolay sebzeli makarna nasıl yapılır? | Makarna hem besleyici hem de lezzetli yemekler arasında yer alıyor. Uzmanlar ölçülü tüketildiğinde makarnanın kilo aldırmadığını belirtiyor. Elbette bol yağ ve sos içeren makarnalar buna dahil değil. Çocuklarınıza sebze yedirmenin yollarını arıyorsanız; makarna işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Peki, sebzeli makarna hangi malzemelerden yapılır? | Denenmiş sebzeli makarna tarifi | Makarna nasıl yapılır?
Lezzetli ve farklı bir makarna tarifi arayanlar internette sık sık sebzeli makarnanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, sebzeli makarna nasıl yapılır?
Sebzeli makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 paket makarna (Penne makarna tercih edebilirsiniz)
- 1 adet havuç
- 1 adet kırmızı soğan
- 1 adet kapya biber
- 1 adet kabak
- 1-2 çiçek brokoli
- 7-8 adet çeri domates
- 1-2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 adet limonun kabuğu
- Kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
- Fesleğen
- Tuz
- Zeytinyağı
Sebzeli makarna nasıl yapılır?
Öncelikli geniş bir tencerenin içerisine su ve tuz alıp kaynamaya bırakın.
Geniş bir tavanını içerisine zeytinyağı alın.
Tavaya soğan, havuç, kabak, biber ve sarımsağı alın.
Soteleme işleminin ardından tavaya domatesleri ekleyin.
Baharatları ekleyin ve pişmeye bırakın.
Bu arada bir iki kepçe makarnanın haşlama suyundan tavaya ekleyebilirsiniz.
Sos pişince içerisine limon sosunu ekleyin.
Makarnayı süzün. Bu arada bir bardağı bir miktar haşlama suyu ayırın.
Makarna ve sosu bir tencereye alın.
Az miktarda haşlama suyundan ekleyin.
Ardından geniş bir tabağa makarnayı alın.
Makarnanın üzerine limon kabuğu rendesi ve kaşar peyniri rendesi ekleyip karıştırın.
Son olarak makarnanızı fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
Afiyet olsun.