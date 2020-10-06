Lezzetli ve farklı bir makarna tarifi arayanlar internette sık sık sebzeli makarnanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, sebzeli makarna nasıl yapılır?

Sebzeli makarna tarifi

Malzemeler:

1 paket makarna (Penne makarna tercih edebilirsiniz)

1 adet havuç

1 adet kırmızı soğan

1 adet kapya biber

1 adet kabak

1-2 çiçek brokoli

7-8 adet çeri domates

1-2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

1 adet limonun kabuğu

Kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Fesleğen

Tuz

Zeytinyağı

Sebzeli makarna nasıl yapılır?

Öncelikli geniş bir tencerenin içerisine su ve tuz alıp kaynamaya bırakın.

Geniş bir tavanını içerisine zeytinyağı alın.

Tavaya soğan, havuç, kabak, biber ve sarımsağı alın.

Soteleme işleminin ardından tavaya domatesleri ekleyin.

Baharatları ekleyin ve pişmeye bırakın.

Bu arada bir iki kepçe makarnanın haşlama suyundan tavaya ekleyebilirsiniz.

Sos pişince içerisine limon sosunu ekleyin.

Makarnayı süzün. Bu arada bir bardağı bir miktar haşlama suyu ayırın.

Makarna ve sosu bir tencereye alın.

Az miktarda haşlama suyundan ekleyin.

Ardından geniş bir tabağa makarnayı alın.

Makarnanın üzerine limon kabuğu rendesi ve kaşar peyniri rendesi ekleyip karıştırın.

Son olarak makarnanızı fesleğen yapraklarıyla süsleyin.

Afiyet olsun.