"Sebzeler Birkaç Günde Çürüyor" Diyen Tüketici Garanti İncelemesine İtiraz Etti

Arçelik marka buzdolabı satın alan bir tüketici, cihazı kullanmaya başladığı ilk günden itibaren sebze ve meyvelerinin normalden çok daha kısa sürede bozulduğunu öne sürerek yaşadığı mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. Garanti kapsamında yapılan ilk teknik incelemenin ardından "üründe arıza bulunmadığı" yönünde rapor verilmesine itiraz eden tüketici, buzdolabının yeniden ve tarafsız şekilde incelenmesini talep etti.

İddiaya göre yaklaşık bir aydır kullanılan buzdolabında muhafaza edilen sebze ve meyveler birkaç gün içerisinde çürümeye başlıyor. Aynı ürünlerin farklı buzdolaplarında bu kadar hızlı bozulmadığını belirten tüketici, sorunun gıdalardan değil cihazdan kaynaklandığını savunuyor.

Yaşanan sorun üzerine Arçelik yetkili servisine başvuran tüketicinin evine Siirt Merkez Arçelik Yetkili Servisi ekipleri geldi. Servis tarafından buzdolabına sıcaklık ölçümü amacıyla test cihazı yerleştirildi ve belirli bir süre inceleme yapıldı. İnceleme sonunda tüketiciye, cihazda herhangi bir teknik arıza tespit edilmediği, yaşanan bozulmaların ise tamamen gıdalardan kaynaklandığı bilgisi verildi.

Ancak bu açıklamayı kabul etmediğini belirten tüketici, aynı sebze ve meyvelerin başka buzdolaplarında uzun süre tazeliğini koruduğunu, yalnızca söz konusu cihazda hızla bozulduğunu ifade ederek servis değerlendirmesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Yetkili servis tarafından somut teknik gerekçeler sunulmadan sorumluluğun tamamen gıdalara yüklenmesinin mağduriyetini gidermediğini belirten tüketici, kendisine tatmin edici bir çözüm sunulmadığını dile getirdi.

Garanti süresi devam eden buzdolabının yeniden detaylı ve tarafsız şekilde incelenmesini isteyen tüketici, cihazın ayıplı olduğunun tespit edilmesi halinde garanti kapsamında onarılmasını, sorunun giderilememesi durumunda ise ürün değişimi veya tüketici mevzuatı çerçevesinde uygun bir çözüm sağlanmasını talep etti.

Öte yandan Arçelik Müşteri İletişim Merkezi tarafından tüketiciye gönderilen ilk yanıtta, şikâyetin kayıt altına alındığı belirtilerek, "Şikayetiniz bizlere ulaştı. Sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Tüketici ise sorunun çözüme kavuşmaması halinde Tüketici Hakem Heyeti başta olmak üzere ilgili yasal mercilere başvuracağını açıkladı.