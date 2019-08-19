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Sebze yüklü kamyonet bahçeye devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
Sebze yüklü kamyonet bahçeye devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Beyşehir’e bağlı Sarıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Enes K. (21) yönetimindeki 42 BVC 39 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki sulama kanalını da aşarak bir evin ekili bahçesine devrilerek ters dönen kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Ömer K. (17) ağır yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle sıkıştıkları kabinden çıkarıldı.Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
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