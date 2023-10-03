  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sebze ve meyve yiyenler, bu yöntem ile artık çürümesine son verildi: uygulama gün yüzüne çıkıyor! İşte o ürün
Kadın - Aile

Sebze ve meyve yiyenler, bu yöntem ile artık çürümesine son verildi: uygulama gün yüzüne çıkıyor! İşte o ürün

Yeniakit Publisher
2023-10-03 20:49:00 - 2023-10-03 20:53:44
Sebze ve meyve yiyenler, bu yöntem ile artık çürümesine son verildi: uygulama gün yüzüne çıkıyor! İşte o ürün

Meyve sebzelerin ömrünü uzatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evde bulunan bir malzemeyle çürüme sorununa elveda deyin.

Sebze ve meyveleri buzdolabında muhafaza ederken yaşadığımız en büyük sorunlardan biriside şüphesiz çürüme sorunudur.

Özellikle ev hanımları bu duruma çözüm bulmak için çeşitli yöntemler deniyorlar.

Meyve sebzelerin daha uzun soluklu dayanabilmesi ev çürümemesi için uygulayacağınız basit bir yöntem bulunuyor.

Mutfaklarımıza bulunan bir malzeme ile artık sebze ve meyvelerin ömrünü uzatabileceksiniz.

İşte meyve ve sebzelerin çürümesini önleyen o ürün...

Sebze ve meyveler buzdolabında fazla neme maruz kaldığında hızla olgunlaşırlar ve yenemez hale gelebilirler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fakat sebze ve meyvelerin buzdolabında bozulmadan daha uzun süre kalmasını sağlayacak mucizevi bir ürün bulunuyor.

Buzdolabına koyacağınız bulaşık süngeri yardımıyla sebze ve meyveleriniz uzun süre bozulmadan kalabilecek.
Bulaşık süngeri buzdolabında bulunan nemi emeceği için meyve ve sebzeleriniz kuru kalarak daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilecek.

Sebze ve meyvelerin uzun ömürlü olması buzdolabınıza 1 adet kullanılmamış bulaşık süngeri koymanız yeterli olacaktır.

Koyacağınız süngeri 2 hafta arayla değiştirmeniz tavsiye edilir.

Gizlice 8 kadından 1’inin kapısını çalıyor deyip böyle uyardılar: Denetlemek için yapılan test! Sebep bunlar, aranacak
Gizlice 8 kadından 1’inin kapısını çalıyor deyip böyle uyardılar: Denetlemek için yapılan test! Sebep bunlar, aranacak

Kadın - Aile

Gizlice 8 kadından 1’inin kapısını çalıyor deyip böyle uyardılar: Denetlemek için yapılan test! Sebep bunlar, aranacak

Yeşil çay, tam ölçülü! Hiçbir şeye gerek olmayacak: Bu çayı bilenler memnun, malzemelerini aldılar!
Yeşil çay, tam ölçülü! Hiçbir şeye gerek olmayacak: Bu çayı bilenler memnun, malzemelerini aldılar!

Kadın - Aile

Yeşil çay, tam ölçülü! Hiçbir şeye gerek olmayacak: Bu çayı bilenler memnun, malzemelerini aldılar!

Hatmi çiçeği! Şifası şaşırtacak, büyük güç...Birçok hastalığı yok ediyor! Bu muhteşem gıda ile hemen başlayın
Hatmi çiçeği! Şifası şaşırtacak, büyük güç...Birçok hastalığı yok ediyor! Bu muhteşem gıda ile hemen başlayın

Kadın - Aile

Hatmi çiçeği! Şifası şaşırtacak, büyük güç...Birçok hastalığı yok ediyor! Bu muhteşem gıda ile hemen başlayın

Limon çekirdeklerini sakın ama sakın çöpe atmayın: Uzmanlar besin hakkında uyarmıştı! İşte kullanım alanları
Limon çekirdeklerini sakın ama sakın çöpe atmayın: Uzmanlar besin hakkında uyarmıştı! İşte kullanım alanları

Kadın - Aile

Limon çekirdeklerini sakın ama sakın çöpe atmayın: Uzmanlar besin hakkında uyarmıştı! İşte kullanım alanları

Evde cilt sıkılaştırma nasıl yapılır? Doğal çözüm önerileri: yüzüne bakmıyor diyenlere inat! Devam edin
Evde cilt sıkılaştırma nasıl yapılır? Doğal çözüm önerileri: yüzüne bakmıyor diyenlere inat! Devam edin

Kadın - Aile

Evde cilt sıkılaştırma nasıl yapılır? Doğal çözüm önerileri: yüzüne bakmıyor diyenlere inat! Devam edin

Kediotu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor: Avrupa ve Asya ülkesi peşine düşüyor! Adeta psikolojik danışman
Kediotu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor: Avrupa ve Asya ülkesi peşine düşüyor! Adeta psikolojik danışman

Kadın - Aile

Kediotu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor: Avrupa ve Asya ülkesi peşine düşüyor! Adeta psikolojik danışman

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23