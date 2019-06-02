Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

Uşak’ta fiyatların düşmesi ile vatandaşlar alışveriş için pazara akın ederken, Ramazan’ın son günlerde vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması ile semt pazarlarının yolunu tuttu.

Sebze ve meyve fiyatlarının yarıdan fazla düşmesi vatandaşa taradı. Ramazan Bayramına sayılı günler kala semt pazarlarının yolunu tutan vatandaşlar ucuza alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Domates, salatalık, biber ve kabak gibi sebzelerin fiyatı 4-5 TL’den 1,5 TL’ye kadar düşerken, özellikle geçtiğimiz aylarda zam rekorları kıran patates ve soğanın kg fiyatı ise 2-25 TL’den satılmaya başlandı. Fiyatların düşmesi sadece vatandaşların değil satıcılarından işine yararken, aylardır tezgahlarında mal kalan esnafta fazla satış yapıp tezgahlarını boşaltmanın mutluluğunu yaşadı.

Pazar tezgahlarından en çok satılan meyvelerden çilek ise 7-8 TL arasında alıcı bulurken, bir kilo alamayan vatandaşlar ise poşetlerini yarım kilo doldurmak ile yetindi. Esnaflar Ramazan Bayramı sonrasında da fiyatların düşebileceği sinyalini verdi.