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Kadın - Aile Sebze köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sebze köftesi nasıl yapılır?

Kolay sebze köftesi tarifi | Kıyma kullanmadan yalnızca sebzelerden lezzetli bir köfte hazırlamak isteyenler sebze köftesi tarifi | basit sebze köftesi tarifi | denenmiş sebze köftesi tarifi konularını araştırıyor. Peki, sebze köftesi için hangi malzemeler gerekli.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:52:00 -
Sebze köftesi nasıl yapılır?

Sebze köftesi tarifi | Köfte yaparken bu kez kıyma yerine patates, havuç, kabak kullanabilirsiniz. Peki, leziz sebze köftesi nasıl yapılır?

Sebze köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 3 adet kabak
  • 3 adet yumurta
  • Yarım demet dereotu
  • 3 sap taze soğan
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 5 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber

Sebze köftesi nasıl yapılır?

Kıyma kullanmadan tamamen sebzelerden dillere destan bir köfte hazırlayabilirsiniz. Sebze yemek istemeyen çocuklarınız bile bu tarifle anlamadan sebze tüketebilir.

3 adet kabak ve 1 adet patatesi rendeleyin. Patates ve kabağın suyunu sıkıp bir yoğurma kabına alın.

Ardından havucu rendeleyip yoğurma kabına ekleyin.

Rendelediğiniz malzemelerin üzerine 3 adet yumurtayı ekleyin.

Maydanoz ve taze soğanı küçük küçük kesip karışıma ekleyin.

Un, kabartma tozu ve baharatları ilave edip köfteyi yoğurun.

Bir tavaya ayçiçek yağ alın ve ısıtın.

İki kaşık yardımıyla köftelere şekil verip tavaya alın.

Köfteleri güzelce kızartın.

Sebze köftenizi sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Arzu ederseniz köftenizi fırında da pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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