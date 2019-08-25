Şebve Valisi'nden "darbe" açıklaması

ŞEBVE (AA) - Yemen'in güneydoğusundaki Şebve kentinin valisi Muhammed bin Adiyyu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin, Şebve'de gerçekleştirdiği "darbeyi" başarısızlığa uğrattıklarını bildirdi.

Adiyyu, yaptığı yazılı açıklamada, Şebve ilinin, Güney Geçiş Konseyi'nin Şebve'de gerçekleştirdiği darbeyi başarısızlığa uğrattıklarını kaydetti.

Güney Geçiş Konseyi'nin BAE tarafından kendilerine yapılan her türlü silah desteğiyle emniyet güçlerine saldırdığını, petrol ve gaz borularını sabote ettiğini kaydeden Adiyyu, "Bu saldırı karşısında devleti ve kurumlarını müdafaa etmekten başka çaremiz yoktu. Ancak bunu yaparken de ordunun, kan akmaması ve yakalanan milislere kötü davranılmaması konusundaki talimatlarına uymaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

- Yemen Başbakanı Şebve'de

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, beraberindeki bakan heyetiyle Şebve'nin merkezi Atak ilçesini ziyaret etti.

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, Abdulmelik'in burada Şebve Valisi Adiyyu'nun da hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Abdulmelik'in ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında, perşembe akşamı Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar, cuma sabahı durmuştu.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, kentin merkezi Atak ilçesine müdahalesindeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

- Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.