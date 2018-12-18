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Seboreik dermatit hakkında bunları biliyor musunuz?

Seboreik dermatit cildin farklı kısımlarında görülebilen bir deri hastalığıdır. Kişileri günlük hayatında bile rahatsız eden seboreik dermatit'in belirtileri nasıldır? Seboreik dermatit tedavi edilebilir mi?

18 Aralık 2018 Salı 22:05
Seboreik dermatit hakkında bunları biliyor musunuz?


Seboreik dermatit yaşa bağlı olmaksızın herkeste yaygın olarak görülebilen bir cilt hastalığıdır. Seboreik dermatit'in tedavisi kolaydır, bunun için öncelikle mutlaka bir dermatolog kontrolünde olunmalıdır

SEBOREİK DERMATİT BELİRTİLERİ

Ciltte kızarıklık
Büyük bir alanda görülen kızıl plaklar
Cildin yağlı ve yapışkan bir hal alması
Cildin kabuklanması. Bu kabuklanma beyaz ve pul pul olabilir; veya sarımsı, yağlı, yapışkan -kepeklenme şeklinde olabilir.
Kaşıntı (iltihap kaptıysa kaşıntı şiddetlenebilir)
Kepek
Saç kaybı, kıl dökülmesi

SEBOREİK DERMATİT TEDAVİSİ

Tedavideki amaç, mantar etkisinin sayısını azaltmaya yöneliktir. Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar içeren şampuanlar, kremler ve haplar kullanılır. Egzamatöz bir hastalık olması nedeniyle özellikle hastalığın alevlendiği (kaşıntının, kırmızılığın arttığı) dönemde kortizon içeren kremler de kullanılabilir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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