Seboreik dermatit hakkında bunları biliyor musunuz?



Seboreik dermatit yaşa bağlı olmaksızın herkeste yaygın olarak görülebilen bir cilt hastalığıdır. Seboreik dermatit'in tedavisi kolaydır, bunun için öncelikle mutlaka bir dermatolog kontrolünde olunmalıdır

SEBOREİK DERMATİT BELİRTİLERİ

Ciltte kızarıklık

Büyük bir alanda görülen kızıl plaklar

Cildin yağlı ve yapışkan bir hal alması

Cildin kabuklanması. Bu kabuklanma beyaz ve pul pul olabilir; veya sarımsı, yağlı, yapışkan -kepeklenme şeklinde olabilir.

Kaşıntı (iltihap kaptıysa kaşıntı şiddetlenebilir)

Kepek

Saç kaybı, kıl dökülmesi

SEBOREİK DERMATİT TEDAVİSİ

Tedavideki amaç, mantar etkisinin sayısını azaltmaya yöneliktir. Mantarlara karşı kullanılan ilaçlar içeren şampuanlar, kremler ve haplar kullanılır. Egzamatöz bir hastalık olması nedeniyle özellikle hastalığın alevlendiği (kaşıntının, kırmızılığın arttığı) dönemde kortizon içeren kremler de kullanılabilir.