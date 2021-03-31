Şebnem Oruç, canlı yayında İsmail Saymaz'ı rezil etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin son dönemlerde yaptığı hamleler bazı kesimlerde hazımsızlığa neden olmayı sürdürüyor.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olma vazifesi görmekten öteye geçmeyen zihniyet, fırsatını bulduğu ilk anda kafasını çıkarıyor.

Bu zihniyetin ekran önündeki simalarından biri de; bazen Atatürk düşmanı bazen Atatürkçü kesinlen ve her konuda kendini bilgi sahibi sanıp yorum yapan sözde gazeteci İsmail Saymaz.

Saymaz, dün katıldığı canlı yayın programında hükümetin yaptığı yolları, havalimanlarını ve köprüleri hedef aldı.

Bunların birer "israf" ve "işbilmezlik" olduğunu iddia eden İsmail Saymaz'ı Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç rezil etti.