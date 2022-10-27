Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı! Dik duramayıp böyle geri adım attı: Bilmiyordum

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PKK yandaşı televizyon kanalının canlı yayınına katılıp, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde geri adım Fincancı'nın, "Söz konusu haber kanalının PKK silahlı terör örgütüyle bir irtibatı olup olmadığını hekim olarak bilmiyordum." dediği öğrenildi.

Yaptığı kalleşliğin arkasında duramayıp geri adım atan Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesi şöyle:

Ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim.

Benim haricen bir cep telefonuyla bir görüşmem olmadı. Doğrudan Skype üzerinden bağlandım. Kapatmam suretiyle bağlantım sonlandı. Kalmış olduğum otelin odasında otelin interneti ile bu bağlantıyı sağladım.

Canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütünün irtibatlı ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum. Çünkü ben hiç haber izlemeyen, hatta kendi bağlantı yaptığım programları da sonrasında izlemeyen bir insanım.

Tüm bu süreç benim için çok yorucuydu. Bu çerçevede üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum.