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Siyaset Şebnem Korur Fincancı ve arkadaşlarından Garo Paylan'a destek kampanyası! Tam 146 kendini bilmez imza verdi
Siyaset

Şebnem Korur Fincancı ve arkadaşlarından Garo Paylan'a destek kampanyası! Tam 146 kendini bilmez imza verdi

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'li Ermeni Garo Paylan'a destek kampanyası için imza verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 23:27:00 - 2022-04-28 23:31:44
Şebnem Korur Fincancı ve arkadaşlarından Garo Paylan'a destek kampanyası! Tam 146 kendini bilmez imza verdi

 Yeniakit.com.tr 

HDP'li Ermeni Garo Paylan, TBMM'ye skandal bir teklif sunarak, sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesini istedi.

HDP'li Ermeni'nin hadsizliğine tepkiler çığ gibi büyürken, aralarında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da olduğu 146 kişi, sözde Ermeni soykırımının kabulünü isteyen Paylan'a destek verdi.

146 kendini bilmez!

Garo Paylan ile aynı safta durduklarını ilan eden 146 kendini bilmezin arasında TTB Başkanı Fincancı ile birlikte avukatlar ve akademisyenler bulunuyor.

Garo Paylan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözde soykırımın kabul edilmesi talebini hak sayan kendini bilmezler, Paylan'ın hadsizliğine tepki gösterenleri hedef aldı.

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