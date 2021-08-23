Şebnem Bursalı'dan 'af' çağrısı! 'Onlara verilecek en büyük ceza bu olur'

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Sabah Yazarı, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, 14 darbeci generale verilen hapis cezasını değerlendirdi. Darbecilerin affedilmesi çağrısına değinen Bursalı, onlara verilecek en büyük cezanın 'affedilmeleri' olacağını söyledi.

'Ne kanun tanıdılar ne millet iradesi!

Darbecilerin millet iradesini tanıdamıdığını hatırlatan Şebnem Bursalı, "Bu kişiler alenen ve bilerek-isteyerek suç işlemişlerdir. Yaptıkları ne anayasaya, ne yasalara ne de demokratik nizama uygun değildir. Demokratik yollardan işbaşına gelmiş bir hükümeti, anti demokratik uygulamalarla yıktılar. Bunu yaparken de ne kanun tanıdılar ne millet iradesini!" dedi.

28 Şubat'a giden süreçte yaşananları hatırlatan Bursalı, şunları söyledi:

"Ekonomiye yön vermesi gereken iş dünyası, verilen görevi yerine getirirken yolsuzluk yapmaktan, bankaları hortumlamaktan geri durmadı! Dönemin işbirlikçi medyası istikrarı bozacak ne varsa yalanla dolanla iftirayla 'habercilik' adı altında cuntacılık yaptı! Anayasanın 138. Maddesi'ni alenen hiçe sayıp Genelkurmay'da brifing üstüne brifing alıp, talimatla karar veren yargıya ne demeli?"

"Bu süreçte binlerce insan yerinden yurdundan oldu, binlerce insan suçsuz yere hapis yattı. Başörtülü kadınlar linç edildi, toplum hayatından, iş ve okul hayatından dışlandı. Ekonomiye 400 milyar dolarlık bir zarar, soyulan bankalar ve batan şirketler üzerinden bütün faturanın millete çıkarılması sonucunu doğurdu. Türkiye'yi ve Türk insanını yarı yarıya fakirleştiren 2001 ekonomik krizi bağıra bağıra geldi! Gazete küpürleriyle hükümet düşürüldü, bakanlar ve milletvekilleri tehdit edildi, galiz küfürlerle halka açık yerde Başbakana hakaret edildi!"

'Yargı cezalarını verdi'

Şebnem Bursalı, darbeci generallere verilen cezayı şöyle değerlendirdi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını yıllarca taşıyan bu cuntacıların rütbeleri de söküldü. Buraya kadar herşey tamam. Ama ben en ağır cezanın asıl şimdi verilmesi gerektiğini düşünüyorum; yıllar önce millet vicdanında en ağır cezayı alanlara, Yargı da cezalarını verdi."

'Ömür boyu vicdanlarına hapsedilmeleri...'

Yaş ve hastalık gerekçeleri ile affedilmesi çağrılarına da değinen Şebnem Bursalı, onlara verilecek en büyük cezanın bu olacağını söyledi.

"90 yaşına merdiven dayamış bu cuntacıların hapiste ölmelerini beklemek yerine, Devlet merhametini, şahsının yüksek merhametiyle temsil eden Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanması, en büyük ceza olacaktır. Yalanla dolanla hapse attırdıkları, milletvekili bile seçtirmedikleri Erdoğan tarafından affedilmek asıl onların ömür boyu vicdanlarına hapsedilmeleri olacaktır."