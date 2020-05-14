Şebnem Bursalı isyan etti: Allah belanızı versin
Sabah Yazarı Şebnem Bursalı, Van'da Vefa Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıya ilişkin paylaştığı mesajda, PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere sert çıktı.
Sabah Yazarı Şebnem Bursalı, Van'da Vefa Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıya ilişkin paylaştığı mesajda, PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere tepki gösterdi.
Twitter'dan paylaşım yapan Bursalı, şu ifadeleri kullandı:
"PKK’ya terörist demeyen herkesin Allah belasını versin. Dünyanın salgınla mücadele ettiği mübarek Ramazan’da Van Özalp ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardıma giden Vefa Destek Grubuna saldıran 2 vatandaşımzı şehit eden hainler kendi kanlarınızda boğulacaksınız."