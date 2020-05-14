  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şebnem Bursalı isyan etti: Allah belanızı versin

Sabah Yazarı Şebnem Bursalı, Van'da Vefa Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıya ilişkin paylaştığı mesajda, PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:41:00 -
Şebnem Bursalı isyan etti: Allah belanızı versin

Sabah Yazarı Şebnem Bursalı, Van'da Vefa Destek Grubu'na yapılan alçak saldırıya ilişkin paylaştığı mesajda, PKK'ya terör örgütü diyemeyenlere tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

"PKK’ya terörist demeyen herkesin Allah belasını versin. Dünyanın salgınla mücadele ettiği mübarek Ramazan’da Van Özalp ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardıma giden Vefa Destek Grubuna saldıran 2 vatandaşımzı şehit eden hainler kendi kanlarınızda boğulacaksınız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

HER ŞEYE YORUM YAPAN EKREM PKK YI KINIYACAK MI?
  • Yanıtla

Putsavar

Onu zilette anlat.. millet teröristleri ve darbecilere yazıyor bir kenara.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı