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Tarım Şebin cevizini don vurdu
Tarım

Şebin cevizini don vurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 13:44:00 - 2023-06-02 13:44:51
Şebin cevizini don vurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizinin erken bahar zirai donu nedeniyle rekoltesinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, her geçen yıl şebin cevizinde rekolte kaybı yaşandığına dikkat çekerek “Geçtiğimiz yıllarda Şebin cevizinin rekoltesi 500 tonu bulurken, 2022 yılında 300 tona düşmüştü. Bu yıl da yaşanan erken bahar donu nedeniyle bu rekoltenin 200-250 tona kadar düşeceğini öngörüyoruz. Bu da elbette hem fiyatlara etki edecektir hem de taleplere cevap verilemeyecektir” dedi.

Şebin cevizinin büyük kısmının ilçede katma değeri yüksek mamullere dönüştürüldüğünü de kaydeden Arslan, “İnce kabuğu ve aromasıyla öne çıkan ve yoğun talep gören Şebin cevizi daha çok ilçede pestil ve köme de kullanılarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Çiftçilerimizin önemli gelir kaynakları arasında yer alan Şebin cevizi, rekolte az olsa da fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor. Henüz yeni sezon cevizlerin fiyatı belli değil ama geçen sezonun ürünleri 130 ila150 TL civarında satılıyor” dedi.

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