Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu
Gündem

Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, batılı güçlerin ve Siyonist lobilerin neden kendisini hedef aldığını dünyaya haykırdı. Maduro’yu videodaki çarpıcı açıklamaları, ABD’nin Venezuela üzerindeki kirli oyunlarının perde arkasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Maduro sadece petrol için değil Siyonizme dur dediği için hedef oldu.

Maduro’yu deşifre edilen o tarihi konuşması:

"Siyonist ırkçılar ve fanatikler Filistin halkını yok etmek istiyor. Ve tüm Arap halkını, tüm Müslümanları ortadan kaldırmak niyetindeler. Batı’nın desteğiyle 75 yıl önce nefret, ırkçılık ve soykırım tohumlarını ektiler. dinle beni ey güzel dünya; ABD ve Avrupa ülkelerindeki beyler, bayanlar beni dikkatle dinleyin: Nazizm’den daha tehlikeli bir ideolojiyi yayıyorlar!

Önce Filistin halkına karşı; baskınlarla, katliamlarla, soykırımlarla ve atom bombalarıyla saldırıyorlar. sonra sıra tüm Araplara ve Müslümanlara gelecek. Ardından bizlere, yani Katolik Hristiyanlara yönelecekler. çok geç olmadan katliamları durduralım, Siyonist soykırımı durduralım!"

Siyonizm’e 'dur' dedi, hedef tahtasına oturtuldu

Nicolas Maduro, Filistin davasına verdiği gür destek ve Siyonist yayılmacılığa karşı sergilediği dik duruş nedeniyle küresel emperyalizmin açık hedefi haline geldi. ABD’nin Venezuela’da demokrasi ve özgürlük maskesi altında gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimlerinin temelinde, Maduro’nun bu "Siyonist karşıtı" ve "anti-emperyalist" tavrı yatıyor.

İsrail’in Gazze’deki soykırımına en sert tepkiyi veren liderlerden biri olan Maduro, sadece kendi halkının değil, tüm mazlum coğrafyaların sesi olduğu için koltuğundan indirilmek isteniyor. ABD ve İsrail ittifakı, kendilerine boyun eğmeyen Maduro’yu tasfiye ederek Venezuela’nın kaynaklarını sömürmeyi ve bölgedeki direniş hattını kırmayı hedefliyor.

Maduro’nun bu sözleri, Venezuela’ya yönelik müdahalelerin bir "demokrasi" arayışı değil, Siyonist çarkın işleyişini bozan bir lideri yok etme operasyonu olduğunu kanıtlar nitelikte.

1
Yorumlar

Ali

Filistin halkı yok edilirken bizim liderler ve Arap liderler abd ye haraç ödemekle meşguldü
