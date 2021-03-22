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Spor Sebebi sakatlık değil! Sadık Çiftpınar'ın neden kadro dışı kaldığı belli oldu
Spor

Sebebi sakatlık değil! Sadık Çiftpınar'ın neden kadro dışı kaldığı belli oldu

Bir süre sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar'ın iyileştiği, idmanda teknik yönetime tepki göstermek amacıyla yeleğini yere attığı için kadro dışı kaldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:02:00 -
Sebebi sakatlık değil! Sadık Çiftpınar'ın neden kadro dışı kaldığı belli oldu

Vodafone Park'ta 1-1'lik eşitlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonrasında futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haber Global'deki Kontra programında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler canlı yayında sürpriz bir açıklamaya imza attı. Çelikler, Sadık Çiftpınar'ın idari cezalı olduğu için kadroya alınmadığını söyledi.

Savunma oyuncusunun sakat olmadığını söyleyen Çelikler, "Sadık sakat değil, forma yeleğini yere attığı için oynamıyor, cezalı. Sakat falan değil. İdmanda yeleği yere atıyor. Sinan Gümüş ve Sadık disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroya giremedi. Sinan Gümüş affedildi, Sadık haftaya affedilir" dedi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takıma karıştığını iddia eden Çelikler, "Emre Belözoğlu takıma karışıyor kardeşim. Yoksa Mert Hakan Yandaş 11'de oynamaz, İrfan Can da bu maça 11'de başlamazdı. Kimse bizim zekamızla alay etmesin" ifadelerini kullandı.

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