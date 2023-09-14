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Teknoloji Sebebi bakın neymiş! Türkiye'deki çalışanların yüzde 26'sı korkuyor
Teknoloji

Sebebi bakın neymiş! Türkiye'deki çalışanların yüzde 26'sı korkuyor

Yeniakit Publisher
2023-09-14 13:50:00 -
Sebebi bakın neymiş! Türkiye'deki çalışanların yüzde 26'sı korkuyor

Yeni bir Kaspersky anketine göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki çalışanların %66'sı bilgisayar ve diğer dijital ekipmanlarla çalışırken dijital becerilerin eksikliğini hissediyor. Türkiye'de çalışanların %25'i BT yetkinliklerinin eksikliği nedeniyle işlerini kaybetmekten korkuyor. Bazıları bunun önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleşebileceğine inanırken (%15), diğerleri bunun daha uzun sürede gerçekleşebileceğini düşünüyor (%10). Türkiye’deki katılımcıların sadece %24'ü yetersiz BT bilgisi nedeniyle işini kaybetme riski altında olmadığından emin olduğunu söylüyor.

Önümüzdeki 5 yıl içinde dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetme olasılığının en yüksek olduğunu düşünenler arasında bölüm başkanları ve üst düzey yöneticiler yer alıyor. Sürekli kendini eğitme ve trendlerin bir adım önünde olma ihtiyacı konusunda en temkinli olanlar da yine bu grup.

 Dijital beceri eksikliği kariyeri engellemekle kalmıyor kurum siber güvenliğini de riske atıyor

Dijital becerilerin eksikliği sadece çalışanların kariyerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanın istihdam edildiği kurumun siber güvenliği için de ciddi riskler oluşturuyor. 'İnsan güvenlik duvarı', siber olaylara karşı en önemli savunmalardan birini oluşturuyor. Son araştırmalar, siber güvenlik tehditlerinin %95'inin bir şekilde insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. Örneğin çalışanlar bir kimlik avı bağlantısını açabilir, şirket cihazına fidye yazılımı indirebilir ve şirket için maliyet ve itibar kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar her seviyedeki çalışanın uygun siber güvenlik eğitimi alması gerekir.

 Çalışanlar tercih edilmeye devam etmek istiyorlarsa siber bilince sahip olmalı

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar konuyla ilgili şunları söylüyor: "Yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinin hızla ilerlemesi nedeniyle pek çok kişi işini kaybetmekten korkuyor. Bazı bireyler ve kuruluşlar otomasyona karşı temkinli davranıp bu yöndeki çözümleri kullanmaktan kaçınırken, diğerleri süreçlerini en yeni teknolojilerden en büyük faydayı sağlayacak şekilde uyarlıyor. Çalışanlar tercih edilmeye devam etmek istiyorlarsa siber bilince sahip olmalı ve şirketler de dijital zorlukların üstesinden gelmelerine ve siber güvenlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Kaspersky, her seviyedeki çalışanın eğitimine ve becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak için Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformunu sunuyor. Platform, yıl boyunca çalışanlar için güçlü, pratik siber hijyen becerileri geliştiren çevrimiçi bir araç. Platformu başlatmak ve yönetmek özel kaynaklar veya düzenlemeler gerektirmiyor ve kuruluşa güvenli bir kurumsal siber ortama doğru yapacakları yolculuğun her adımında yerleşik yardım sağlıyor."

 Kaspersky uzmanları, çalışanlarınızın dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanız için şunları öneriyor:

İş için en çok hangi dijital becerilere ihtiyaç duyulduğunu anlamak ve çalışanlarını eğitmek için düzenli kontroller yapın.

Çalışanların becerilerini geliştirebilmeleri için dijital okuryazarlık kursları ve eğitimleri düzenleyin. Çalışanları siber güvenlikle ilgili konularda eğitmeye yardımcı olacak çevrimiçi bir öğrenme aracı olan Kaspersky Otomatik Güvenlik Farkındalık Platformunu kullanın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalışanların kimlik avı, dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları gibi yaygın siber tehditleri ve bunları nasıl tanıyıp önleyeceklerini bildiklerinden emin olun.

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