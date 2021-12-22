Şeb-i Yelda’da şiirler Sezai Karakoç için okundu

Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda'da yani yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta "Şeb-i Yelda’da Şiir" adlı etkinlik düzenledi. 8’incisi düzenlenen program, geçtiğimiz günlerde kaybedilen şair Sezai Karakoç’a ithaf edildi. Programda 7 sanatkar Şeref Akbaba, Hüseyin Akın, Abdülbaki Kömür, Fikret Bayraktar, Özcan Ünlü, Seyfullah Kartal ile Yusuf Zabun Sezai Karakoç’un şiirlerini seslendirdi. Ayrıca Osmanlı ve İran geleneğine göre Şeb-i Yelda gecesinde misafirlere ve konuklara nar ikram edildi.

"Hem yaşam biçimiyle hem düşünceleriyle örnek bir insandır"

Akademisyen ve şair Şeref Akbaba, “Allah rahmet eylesin. Bir mütefekkir, bir şair olarak hayatımızdan çekildi, mekan değiştirdi ama düşüncesiyle sanatta, edebiyatta, kültürde açmış olduğu yolla her zaman yaşayacaktır. Sezai Karakoç kolay yetişmiyor. Hem yaşam biçimiyle, hayatıyla hem düşünceleriyle örnek bir insandır. Allah rahmet eylesin. Onu kısa ve öz kelimelerle anlatmak çok zor. Ben bazen üstat derken bile sanki Sezai Karakoç demenin daha doğru olacağına inanıyorum çünkü üstat kelimesiyle beraber mütefekkir, şair, düşünce adamı, yenileyici demek. Ben de dahil olmak üzere günümüzdeki şairlerin, yazarların, sanatçıların, üniversiteli öğrencilerin, akademisyenlerin, herkesin beslendiği bir kaynaktır” açıklamasında bulundu.



"Şeb-i Yelda ve Sezai Karakoç’un aynı anda telaffuz edilmesi de manidar"

Sezai Karakoç’un “Dua” ve “Mona Rosa” adlı şiirini seslendiren karikatürist ve bestekar Abdülbaki Kömür, “Sezai Karakoç, Türkiye’de fikir dünyasının önemli isimlerindendi merhum, Allah rahmet eylesin. Bizim üzerimizde de çok büyük emeği var. Onun anısına böyle bir gecenin tertip edilmesi, böyle bir etkinliğin tertip edilmiş olması takdire şayan. Bu noktada Esenler Belediyemizi tebrik ediyoruz. Şeb-i Yelda ve Sezai Karakoç’un aynı anda telaffuz edilmesi de manidar, çünkü gece insanın kendi kendine kaldığı, kendi iç dünyasını sorguladığı zaman dilimidir. Çünkü diriliş kendi şahsınızda başlar. Siz diriltmiyorsanız kimi dirilteceksiniz” dedi.

Sezai Karakoç kimdir?

Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Pek çok eseri ve şiiri bulunmaktadır. 22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir.

Sezai Karakoç kaç yaşında vefat etti?

88 yaşında (1933–2021)

Sezai Karakoç Mona Rosa şiiri

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadi kirik kus merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

Ulur aya karsi kirli çakallar

Ürkek ürkek bakar tavsanlar daga

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Yagmur igri igri düser topraga

Ulur aya karsi kirli çakallar

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakisin ölmem için yetecek

Anla Mona Roza, ben bir deliyim

Acma pencereni perdeleri çek..

Zeytin agaçlari sögüt gölgesi

Bende çikar günes aydinliga

Bir nisan yüzügü, bir kapi sesi

Seni hatirlatiyor her zaman bana

Zeytin agaclari, sögüt gölgesi

Zambaklar en issiz yerlerde açar

Ve vardir her vahsi çiçekte gurur

Bir mumun ardinda bekleyen rüzgar

Isiksiz ruhumu sallar da durur

Zambaklar en issiz yerlerde acar.

Sezai Karakoç sözleri;

En güzel 4 Sezai Karakoç sözü;

1. İnancın yarısı utançtır. Her şeyi tam olsa da utancını yitirmiş bir medeniyet, sağlıksızdır.

2. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın bellisin.

3. Hayatı da şöyle yorumluyorum: hakikat savaşı ve karşı savaşlar, baş kaldırmalar.

4. İnançlıyım, barış ve düzen yanlısıyım. Savaşım bunlar içindir.