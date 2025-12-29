Popüler zincirin airfryer modeli için acil geri çağırma kararı

  • İSTANBUL
Dünya

Son dönemde boykot çağrılarıyla gündeme gelen Carrefour, Fransa genelinde satılan 10 litrelik bir hava fritözü modeli için acil geri çağırma kararı aldı. Uzmanlar, aşırı ısınma ve kimyasal risk uyarısında bulundu.

Kamuoyunda son dönemde boykot çağrılarıyla gündeme gelen perakende zinciri Carrefour, evlerde yaygın olarak kullanılan bir mutfak ürünü için acil geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Carrefour Evi markasına ait 10 litrelik hava fritözü, güvenlik riski nedeniyle Fransa genelinde geri çağırma kapsamına alındı.

Söz konusu ürünün, 1 Ağustos 2025 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında satışa sunulduğu belirtildi. Yetkililer, bu modeli kullanan tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

 

Aşırı ısınma ve erime riski tespit edildi

Uzman incelemelerine göre, geri çağırmaya konu olan hava fritözünde ısıtma elemanına yakın bazı parçaların aşırı ısınma ve erime riski taşıdığı belirlendi. Bu durumun, cihazın güvenli kullanımını ortadan kaldırabileceği ve hazırlanan gıdalar açısından kimyasal risk oluşturabileceği ifade edildi. Geri çağırma bildiriminde, söz konusu tehlikenin bu nedenle yüksek risk grubunda değerlendirildiği vurgulandı.

 

Tüketicilere çağrı: Kullanımı derhal durdurun

Boykot çağrılarıyla gündemde olan market zinciri Carrefour, bu modeli kullanan tüketicilere cihazı derhal kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, ürünün satın alındığı satış noktasına iade edilmesi halinde ücret iadesi yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, tüketicilerin ürünün referans numarasını ambalaj üzerinde ya da cihazın üzerindeki tanıtım etiketinden kontrol etmeleri gerektiğini de hatırlattı.

 

Geri çağırma süreci 2026’ya kadar sürecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geri çağırma işlemleri 19 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Tüketiciler, süreçle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve destek talep etmek için Carrefour Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilecek.

Uzmanlar, evlerde sık kullanılan elektrikli mutfak aletleriyle ilgili yapılan geri çağırma duyurularının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, güvenlik uyarılarının ihmal edilmemesi konusunda kamuoyuna çağrıda bulundu.

