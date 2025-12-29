Yavru ayılar kameraya böyle yansıdı
Düzce’nin Yığılca ilçesinde koruma devriyesi yapan orman ekipleri, kış uykusuna yatmadığı görülen iki yavru ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde görev yapan orman işletme personeli, rutin koruma ve kontrol devriyesi sırasında ormanda iki yavru ayıyla karşılaştı.
Kış uykusuna yatmadılar
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahalarında rutin koruma ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Ekipler, devriye sırasında kış uykusuna yatmadığı görülen 2 yavru ayı ile karşılaştı. Orman yolunda bir süre ekip aracının önünde koşan yavrular, daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anlar, personelin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla bölgedeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.
{relation id:1969151 slug:'temde-sol-seritte-tehlikeli-molaya-sasirtan-mudahale-kis-uykusundan-baltayla-uyandirdilar'}