Yeni zırhlı sahneye çıktı: OTOKAR araçları Kazakistan üretim hattına taşınıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, paletli ve tekerlekli zırhlı araçların üretimi ile teknik bakım faaliyetleri yürüten Kazakistan merkezli savunma sanayii kuruluşu Besqaru tesislerini ziyaret etti. Kazinform Haber Ajansı’nın haberine göre Tokayev, ziyaret kapsamında üretim atölyelerini, montaj hatlarını ve tesisin teknik süreçleri ile üretim kapasitesini yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ziyaret sırasında tesis çalışanlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti ve personele çalışmalarında başarılar diledi.

Besqaru’nun fabrikasında yıllık 200 adede kadar zırhlı araç üretim kapasitesi bulunmakta. Bu bağlamda şirketin ürün yelpazesinde, amfibi kabiliyete sahip Taimas 8×8, Aibar 4×4 tekerlekli zırhlı araçları, TULPAR paletli zırhlı muharebe araçları ve ALPAR İKA yer almakta.

Besqaru tarafından üretilen zırhlı araçlar başta Kazakistan Savunma Bakanlığı olmak üzere diğer güvenlik ve kolluk kuvvetlerine tedarik ediliyor. Üretim tesisi Şubat 2025’te faaliyete geçirilirken, toplam 13,5 milyar tenge (26 milyon dolar) yatırım bedeline sahip proje kapsamında 134 kişiye istihdam sağlandı.

KAZAKİSTAN’IN YENİ ZIRHLI ARACINDA TÜRKİYE-ÇİN İŞ BİRLİĞİ

Kazakistan’ın Türkiye ve Çin ile üçlü savunma ortaklığıyla geliştirdiği yeni zırhlı muharebe aracı Taimas 8×8, geçtiğimiz günlerde görücüye çıkmıştı. Araç, Çinli Norinco ve Türk OTOKAR şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin de katıldığı Astana’daki askeri geçit töreninde ilk kez görülmüştü.

Taimas programı, Kazakistan firması Astana MPR Projesi’nin ana entegratörü, Türkiye’den OTOKAR firması ARMA 8×8 ve Çinli Norinco firmasının çift kalibreli 100 mm ve 30 mm top konfigürasyonuyla donatılmış VN11 taret sistemini tedarik ettiği ortak bir girişim olarak biliniyor.