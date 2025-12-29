  • İSTANBUL
Dünya

Suriye'deki Alevi provokasyonunda 4 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

Suriye'deki Alevi provokasyonunda 4 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde dün federasyon talebiyle düzenlenen Alevi protestolarında 4 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı açıklandı.

 

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, yer yer provokasyona dönüşen dünkü Alevi protestolarında yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "Eski rejimin kalıntılarının güvenlik güçlerine ve sivillere yaptığı saldırılarda ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı ise 108'e yükseldi" ifadesi kullanıldı.

Devrik Baas rejimine yakınlığıyla da bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal, Humus'ta terör örgütü DEAŞ'ın Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği saldırı sonrası 27 Aralık'ta "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler yapılması çağrısında bulunmuştu.

SURİYE ORDUSU DEVREYE GİRDİ

Gazal'ın çağrısı üzerine 28 Aralık'ta Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde düzenlenen binlerce kişinin katıldığı gösteriler akşam saatlerine kadar sürmüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında bazı grupların kamu mallarına ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunduğunu, olayların şiddetlenmesi üzerine Suriye ordusunun devreye girdiğini bildirmişti.

Lazkiye Valiliği Medya Ofisi Sorumlusu Nureddin Brimo ise gösterilerde kamu mallarına büyük zarar verildiğini, çıkan çatışmalarda biri güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Neron11

Türkiye olarak burnunuzun dibinde olan biteni seyrederek bir şey kazanamayiz, terörsüz Türkiye masalı için PYD ye resmen alan açtık ve bu alanı İsrail tepe tepe kullanıyor
