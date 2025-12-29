  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç

Ev sahibi olma hayali kuranlar ekran başına! Yüzyılın konut projesinde kura çekimleri başladı

Yetkililer neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!

Ölüm makinesi satışları çakıldı!

Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor

Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf

Yeni yılda ticarette değişim: Vergi ve güvenlik adımları başlıyor

Terörist İsrail'in Somaliland hamlesinin hedefi Türkiye mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması: Eli kanlı canilerle mücadele tavizsiz sürecek

DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu
Yaşam İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Yaşam

İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan Ö. idaresindeki 38 P 0097 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8’inci Cadde'de Doğan Ö.'nün kullandığı 23 HU 061 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsüyle minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23