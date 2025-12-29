Çiftçinin yüzü güldü! Kuraklığın ardından umut yağdı

Aksaray’da yağış yetersizliği nedeniyle tedirginlik yaşayan çiftçiler, kar yağışıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Sabaha bereketli bir günle uyandık. Allah'a şükürler olsun karımız yağdı. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Çiftçiler olarak çok mutlu olduk" dedi.

799 bin 700 hektar yüzölçümünün yüzde 50,85'i tarım arazisi olan Aksaray'da yağış yetersizliği kuraklık endişesine yol açarken; gece saatlerinde kentte yağan kar, çiftçiler için umut oldu. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan tarlalarına giden çiftçiler, ektikleri ürünleri kontrol etti.

“Bereketli bir güne uyandık”

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Sabaha bereketli bir günle uyandık. Kimine göre kabus ama bize göre beyaz altın. Allah'a şükürler olsun karımız yağdı. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Çiftçiler olarak çok mutlu olduk. İnşallah bu yağışın devamı gelir. Kar demek, bereket demek. Kar demek huzur demek, toprağın hastalıklarını öldürmesi demek. Bu da biz çiftçiler için umut, bereket ve huzur anlamına geliyor. Bunun yanında suyumuz da bollaşır. Büyük şehirlerde su kesintileri başladı. Barajlarda su seviyesi düştüğünü görülüyoruz. Kar yağıp don olmasa, doğanın tüm dengesi bozulur" dedi.

Hububatları için çok faydalı

Aksaray'ın, Türkiye'nin en kurak illerinden birisi olduğu belirten Koçak, "İç Anadolu'nun en kurak ili Aksaray. Şehrin tek barajı olan Mamasın Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 15 civarına kadar düştü. Eğer bu kar ve yağmurlar olmasıydı, su seviyesi sıfıra inecekti. İçme suyumuz ve tarımsal sulama suyumuz olmayacaktı. Bu kar yağışı hem üreticimize hem de doğamıza nefes olacak. Yağmurlara yapılan yerlerde, arpa ve buğdaylarımız çıktı. Bunun yanında yeni yeni çıkanlar da var. Bu kar, arpa ve buğdaylara yorgan gibi geldi. Bu kar, hububatlarımızın daha kaliteli çıkması için çok yarayışlı" diye konuştu. Öte yandan okulların kar yağışı nedeniyle tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, karlı zeminde top oynayıp, karın tadını çıkardı.