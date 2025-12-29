Depolamalı rüzgar ve güneşte YEK fiyatı netleşti: 1 Mayıs sonrası üretilen enerjiye yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolamalı elektrik üretim tesislerine yönelik YEKDEM uygulamasında önemli değişikliklere gitti. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te yapılan düzenleme ile, depolanarak veya doğrudan sisteme verilen elektriğin hangi fiyatla destekleneceği netleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilerek depolanmadan ya da depolandıktan sonra sisteme verilen enerji, YEK listesinde yer alan ilgili üretim tesisinde üretilmiş kabul edilecek. Böylece depolamalı tesislerin YEKDEM kapsamındaki hesaplamalarında belirsizlik sona erdi.

YEKDEM ödeme formülü güncellendi

Düzenleme kapsamında, YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek toplam YEK bedelinin hesaplama formülü de güncellendi. Yeni hesaplama yönteminde, lisanslı üretim yönetmeliği kapsamındaki hükümler de dikkate alınacak.

Bu değişiklikle birlikte, depolamalı tesislerin YEKDEM ödemelerinde uzlaştırma, güç ve üretim verileri daha net kurallara bağlandı.

Depolamalı tesislerde şebekeden çekilen enerjiye sınırlama

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama üniteleri veya üretim tesisine bütünleşik depolama üniteleri için önemli bir kural getirildi. Buna göre, herhangi bir uzlaştırma döneminde şebekeden enerji çekilmesi halinde, çekilen miktar kadar enerjinin öncelikle YEKDEM kapsamı dışında olmak üzere depolama ünitesinden sisteme verildiği kabul edilecek.

Bu uygulama ile YEKDEM kapsamında çifte destek mekanizmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 Mayıs sonrası üretimde hangi fiyat geçerli olacak?

1 Mayıs 2023 tarihinden sonra işletmeye giren rüzgar veya güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesislerinde, üretilip depolandıktan sonra sisteme verilen elektrik enerjisi için Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen YEK fiyatları uygulanacak.

Ancak elektriğin depolanmadan doğrudan sisteme verilmesi halinde, kaynağına göre mevcut rüzgar veya güneş enerjisi YEK fiyatları geçerli olacak.

YEK enerji miktarı nasıl hesaplanacak?

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde ayrı ayrı kaydedilen uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinin YEK enerji miktarı hesaplamalarında, ilgili birimin işletmedeki gücü ile YEKDEM kapsamındaki işletmedeki güç bilgileri esas alınacak.

Bu düzenleme, tesis bazlı ölçüm ve raporlamalarda standardizasyon sağlamayı amaçlıyor.

Resmi tatillerde fazla üretime YEK desteği yok

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise resmi tatil günlerindeki fazla üretim ile ilgili oldu. Pazar günleri hariç olmak üzere Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da yer alan tatil günlerinde, piyasa katılımcıları tarafından bildirilen kesinleşmiş günlük üretim programının üzerinde yapılan üretim, YEK enerji miktarı hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

Bu kapsamda, söz konusu fazla üretim için YEK bedeli ödemesi yapılmayacak.

Ayrıca üretim, tedarik ve toplayıcı lisanslarına derç edilmiş ve işletmeye alınmış elektriksel kurulu gücün ve uzlaştırma döneminde gerçekleştirilebilecek azami üretim miktarının üzerindeki verişler, ilgili katılımcının uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Bu enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak değerlendirilecek.