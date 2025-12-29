Kar yağışı o ilimizi teğet geçti
Türkiye’nin birçok kentinde kar yağışı etkisini gösterirken Konya kent merkezinde beklenen kar henüz düşmedi. Kentte güneşli ancak dondurucu bir soğuk etkili oldu.
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini artırırken, Konya’da kar yağışı kent merkezine uğramadı. Kentte güneşli bir hava hakim olurken, hava sıcaklıkları 0 derecenin altında kaldı. Vatandaşlar da eskiden bu zamanlarda şehir merkezine karın çok fazla yağdığını ama son yıllarda kara hasret kaldıklarını belirtti.