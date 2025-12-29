  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Hollywood’un beslemeleri de İsrail'in katliamlarına destek vermiş

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Yaşam Kar yağışı o ilimizi teğet geçti
Yaşam

Kar yağışı o ilimizi teğet geçti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin birçok kentinde kar yağışı etkisini gösterirken Konya kent merkezinde beklenen kar henüz düşmedi. Kentte güneşli ancak dondurucu bir soğuk etkili oldu.

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini artırırken, Konya’da kar yağışı kent merkezine uğramadı. Kentte güneşli bir hava hakim olurken, hava sıcaklıkları 0 derecenin altında kaldı. Vatandaşlar da eskiden bu zamanlarda şehir merkezine karın çok fazla yağdığını ama son yıllarda kara hasret kaldıklarını belirtti.

Bu gece o iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Bu gece o iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yaşam

Bu gece o iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Gündem

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta kar yağışı 250 köy yolunu ulaşıma kapattı
Muş’ta kar yağışı 250 köy yolunu ulaşıma kapattı

Yerel

Muş’ta kar yağışı 250 köy yolunu ulaşıma kapattı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Gündem

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Mardin beyaza büründü! Validen flaş açıklama
Mardin beyaza büründü! Validen flaş açıklama

Yerel

Mardin beyaza büründü! Validen flaş açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23