Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova'daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Gündem

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda polislerimize düzenlenen saldırıya yönelik soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Kahreden olaya ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından değerlendiren Tunç, “Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakk

Bunlar oyun tuzak olabilir. Anlamadığım Daeş YPG/PKK düşmanı değilmi? Bırakın Suriye'de rahat çatışsınlar yarın türk askeri Suriye'ye PKK/PYD ye karşı savaşa gönderilmek zorunda kalınırsa daha mı iyi olur? Bırakın birbirlerini yesinler

HAMDİ

CAYDIRICILIK ŞART CEZA YASALARI YETERSİZ HER SOKAK MAFYA OLMUŞ CEZA YASALARINI KİMLER HAZIRLIYOR FETOCULAR MI
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
