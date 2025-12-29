Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda polislerimize düzenlenen saldırıya yönelik soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
Kahreden olaya ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından değerlendiren Tunç, “Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
