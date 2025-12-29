  • İSTANBUL
Gündem Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor
Gündem

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Yalova'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın hücre evlerine düzenlenen ve 3 kahraman polisimizin şehit düştüğü operasyonun ardından, sosyal medyada devreye giren kirli odaklara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

osmanlı kartalı

ehli sünnet düşmanı vehhabi harici karakterli bu melun örgüt yok edilmeli şehitlerimize ALLAHtan rahmet diliyorum milletimizin başı sağolsun

Emekli

özgürde yalan iftira ile algı yapmasın devlet gereğini yapmalı.
