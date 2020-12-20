Şeb-i Arus’u, 11 ülkeden medya çalışanları takip edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilecek program kapsamında, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan ve Polonya’dan, aralarında gazeteci, fotoğrafçı, kameraman, röportör ve sosyal medya fenomenleri olmak üzere 35 yabancı medya çalışanı Konya’ya davet edildi. Uluslararası Mevlana Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenecek Mesnevi sohbetleri programına da katılacak gazeteciler, Vakfın Başkan Vekili ve Hazreti Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile bir araya gelecek.” Açıklamada, yabancı gazetecilerin, Konya’da bulundukları süre içerisinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile de röportaj yapma imkanını bulacağı bildirildi.