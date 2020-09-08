  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak
Spor

Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek yarışlarda yerli ve yabancı 200 sporcu mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:29:58 -
Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, 23-26 Eylül'de Kemer ilçesinde yapılacak.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışlara kayıtların devam ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci noktalarının oluşturulmayacağına işaret çekilen açıklamada, yarışlara yerli ve yabancı 200 sporcunun katılacağı kaydedildi.

Kındılçeşme Plajı'nda 23 Eylül'de düzenlenecek etapla başlayacak yarışların 26 Eylül'de dağ etabıyla sona ereceği bilgisi verilen açıklamada, bu yıl kanyon etabı yerine yayla etabı yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların bölge tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Topaloğlu, yarışlarda pandemi nedeniyle tüm önlemleri alacaklarını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Rum Lider Nikos Anastasiadisle görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi'ne yardımcı olabileceklerini söyledi..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek
Gündem

Alabarda'dan kritik açıklamalar: Böyle olursa Türkiye'ye de huzur gelmeyecek

Eski asker ve Strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Ortadoğu'daki rejimlerin ne kadar acınası durumda olduğunu belirterek, Suriye'de Esed rejimi, ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı