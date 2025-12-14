SDG elebaşı Mazlum Abdi’den ademi merkeziyetçilik çıkışı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki uzantısı olan SDG’nin lideri, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Esad yönetiminin devrilmesi sebebiyle düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada örgütün geleceği ve Suriye'deki yönetim yapısına dair taleplerini dile getirdi.

"ADEMİ MERKEZİYETÇİ SURİYE'YE DESTEK"

Daha önce yaptığı açıklamaları tekrarlayan SDG elebaşı Şahin, örgütün temel hedeflerinden birini yineledi: "Merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz."

Şahin, bu isteğini somutlaştırarak:

"Rakka, Haseke ve Deyrizor ademi merkeziyetçilik yoluyla yönetilmeli."

diyerek bu bölgelerde federasyon benzeri bir yönetim yapısı kurulması gerektiğini savundu.

10 MART ANLAŞMASI İDDİASI

Şahin, 10 Mart'ta yeni Suriye hükümetiyle imzaladıkları bir anlaşmaya "sadık" olduklarını belirterek şu iddiada bulundu:

"10 Mart anlaşması yeni, demokratik ve ademi merkeziyetçi bir Suriye'nin inşası için tarihi bir temel oluşturuyor ve uluslararası toplumun desteğini aldı."

KOMŞU ÜLKELERİN TUTUMU DEĞİŞTİ İDDİASI

Konuşmasında ülke ismi vermeden komşu ülkelerin SDG'ye karşı tutumunun değiştiğini öne süren teröristbaşı Şahin:

"Komşu ülkelerin tutumlarında bir değişiklik var. SDG'ye eskisi gibi düşmanca bakmıyorlar. SDG'nin varlığı artık savaş için bir bahane değil."

ifadelerini kullandı.