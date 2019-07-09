Schweppes’ten iki yeni tat: Zero-Tonic ve Floral Tonic

Hikâyesine 1783’te kusursuz “Tonik” tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor. Sıradışı lezzetlerin peşinde koşanları, etkileyici bir dünyaya davet eden Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic olmak üzere iki eşsiz tat ekledi.

Şekersiz ve kalorisiz Zero-Tonic ile kalorisiz lezzet opsiyonu sunulurken, sınırlı sayıdapazara sunulacak karışık meyve aromalı Floral-Tonic ile farklı bir lezzet ve eşsiz bir deneyim vadediyor.

Schweppes, yenilenen şişeleri ile yetişkin damak tadına uygun yepyeni ürünler sunarken, uzman miksolojistlerle işbirliği yaparak lezzet tutkunlarına farklı lezzetleri deneme imkânı da tanıyor. Miksolojistlerle hazırlanan yenilikçi tarifler, #schhh [email protected]_tr üzerinden tüketicilerle buluşuyor.