Schweppes, Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i pazara sundu

İSTANBUL (AA) - Yenilediği ürün ailesini büyüten Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i ekledi. Coca Cola'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor. Ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic olmak üzere iki tat ekleyen Schweppes'in miksolojistlerle hazırladığı yenilikçi tarifler, #schhh ve @schweppes_tr üzerinden tüketicilerle buluşuyor.





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