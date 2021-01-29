Schwab: Türkiye bu alanda liderlik üstlenebilir

Schwab, Dijital Türkiye Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın kritik bir değişim döneminden geçtiğini ve onaylanan aşıların uygulamaya başlanmasının sağlık ve insanların korunması açısından umut ışığı olduğunu ifade etti. Schwab, “Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğunu biliyoruz. Bu nüfus da Türkiye için çok ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Bu sayede bu gençlerin nitelikleri ve becerileri kullanılabilir ve Türkiye’nin küresel liderlikteki yeri ilerletilebilir” diye konuştu.