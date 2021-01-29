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Ekonomi Schwab: Türkiye bu alanda liderlik üstlenebilir
Ekonomi

Schwab: Türkiye bu alanda liderlik üstlenebilir

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, “Ekonomik ve jeopolitik açıdan küresel olarak ve bölgesinde önemli bir aktör olan Türkiye, bu alanda (dijital dönüşüm) liderlik üstlenebilir ve dijital devrimin etkilerinin en üst seviyeye çıkartılması için öncülük edebilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:42:00 -
Schwab: Türkiye bu alanda liderlik üstlenebilir

Schwab, Dijital Türkiye Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın kritik bir değişim döneminden geçtiğini ve onaylanan aşıların uygulamaya başlanmasının sağlık ve insanların korunması açısından umut ışığı olduğunu ifade etti. Schwab, “Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğunu biliyoruz. Bu nüfus da Türkiye için çok ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Bu sayede bu gençlerin nitelikleri ve becerileri kullanılabilir ve Türkiye’nin küresel liderlikteki yeri ilerletilebilir” diye konuştu.

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