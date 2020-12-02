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Spor Schumacher'in oğlu gelecek yıl Formula 1'de mücadele edecek
Spor

Schumacher'in oğlu gelecek yıl Formula 1'de mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:38:05 -
Schumacher'in oğlu gelecek yıl Formula 1'de mücadele edecek

ANKARA (AA) - Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2021'den itibaren Haas F1 Takımı'nda yarışacak.

Rus sürücü Nikita Mazepin'in takım arkadaşının, 21 yaşındaki Alman pilot Mick Schumacher olacağı duyuruldu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan, bu yıl da Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı lider götüren Schumacher ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Formula 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 51 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.

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