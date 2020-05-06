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Ekonomi

Schneider Electric'ten Hale Akalın Akın'a yeni görev

Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Müşteri Memnuniyeti ve Kalite & Müşteri Destek Merkezi Liderliği görevine Hale Akalın Akın getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:32:10 -
Schneider Electric'ten Hale Akalın Akın'a yeni görev

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Müşteri Memnuniyeti ve Kalite & Müşteri Destek Merkezi Liderliği görevine Hale Akalın Akın’ın getirildiğini duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, kariyerine 1997 yılında Turkcell’de başlayan Akın, müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi yönetimi alanında güçlü bir deneyime sahip.

2010-2014 yılları arasında ING Emeklilik şirketinde çağrı merkezi-alternatif kanallar ve müşteri deneyimi ve pazarlama istihbaratı bölümlerine liderlik eden Akın, 2015 yılında Schneider Electric ailesine katıldı.

Yeni görevine atanana kadar Türkiye Müşteri Destek Merkezi Müdürü olarak görev alan Akın, şirketin dijital araçlarla verimliliğini artırmasında ve müşteri memnuniyetinde istikrarlı yükseliş yakalamasında rol aldı.

Akın, TED Zonguldak Lisesi’ndeki eğitiminin ardından 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu.

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