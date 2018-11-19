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Schiff: Suudi Arabistan dostumuz değil

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamada bulunan California Temsilcisi Demokrat Schiff, 'İran bizim düşmanımızdır ve Suudi Arabistan, İran'a karşı durmak konusunda bizim için önemlidir. Ama bu Suudi Arabistan'ı dostumuz yapmaz, dostlarımız gazeteci öldürmez.' açıklamasını yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:12
Schiff: Suudi Arabistan dostumuz değil

NBC News kanalına konuşan Graham, CIA'dan Kaşıkçı cinayeti konusunda brifing almadığını belirterek, "İlk günden itibaren 15 veya artık kaç kişi ise adamı Veliaht Prensin bilgisi ve emri dışında uçağa binip Türkiye'ye gidip Veliaht Prensin önemli bir muhalifini doğradıklarına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Graham, Suudi Arabistan ve Veliaht Prens hakkında biraz bilgisi olan birinin, Kaşıkçı cinayetinin Selman'dan habersiz işlenmeyeceğini bileceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Eğer Suudi Arabistan'ın yeni yüzü ve sesi o (Selman) olacaksa Krallık küresel alanda çok zor zamanlar geçirecek. Onlar (Suudi Arabistan) önemli müttefikler, ama Veliaht Prense gelince o irrasyonel, dengesiz biri ve ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerine çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum ve onunla bir daha asla çalışmaya niyetim yok."

 KAŞIKÇI CİNAYETİNİN EMRİNİ SELMAN VERDİ

Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Jeff Flake, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı "muhteşem müttefik" olarak tanımlamasını eleştirerek, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiğini ve ABD'nin eninde sonunda bu gerçekle karşı karşıya kalacağını söyledi.

CNN'e konuşan Senatör Flake, ABD'nin dış politikasının tüm dünyada Amerikan değerlerine paralel olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Elbette reel politiğin farkındayız ve dünyayı görmek istediğiniz gibi değil, olduğu gibi ele almalısınız. Bu kendini dayatır ve gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız. Burada (Kaşıkçı cinayeti) gerçek, Veliaht Prensin dahli var, muhtemelen kendisi bunun emrini verdi gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu saptırarak ve 'muhteşem müttefik' diyerek geçemezsiniz."

Suudi Arabistan'ın Yemen'de neden olduğu sivil katliamları da eleştiren Flake, ülkesinin eninde sonunda Kaşıkçı konusunda bir noktaya varacağını dile getirdi.

"SUUDİ ARABİSTAN DOSTUMUZ DEĞİL"

California Temsilcisi Demokrat Adam Schiff, ABC News kanalına yaptığı açıklamada, CIA'nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili brifingini dinlediğini aktararak, "Brifingi sizinle konuşamam ancak şunu söyleyebilirim, önemli bir gazeteci ve muhalifin öldürülmesinin Veliaht Prensin bilgisi dışında yapılmış olmasını aklım almıyor." dedi.

"Düşmanımın düşmanı dostumdur" ifadesine atıfta bulunan Schiff, "İran bizim düşmanımızdır ve Suudi Arabistan, İran'a karşı durmak konusunda bizim için önemlidir. Ama bu Suudi Arabistan'ı dostumuz yapmaz, dostlarımız gazeteci öldürmez." diye konuştu.

"SEVGİLİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, SUUDİLER 17 GÜN BOYUNCA SİZE YALAN SÖYLEDİ

California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Ted Lieu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığının, CIA brifingi üzerine yayımladığı, "ABD hükümetinin nihai bir sonuca vardığını belirten son haberler doğru değildir." açıklamasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Sevgili Dışişleri Bakanlığı, Suudiler 17 gün boyunca Kaşıkçı'nın öldürülmediğine ilişkin size yalan söyledi. Sonra hikayelerini defalarca değiştirdiler. Gerçekten siz, CIA'ya değil de Suudilere mi güveniyorsunuz? Sizin işiniz ABD'yi temsil etmek Suudi Arabistan'ı değil."

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:12
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