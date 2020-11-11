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Spor Schalke'de forma giyen Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi
Spor

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi

A Milli Takım ve Alman ekibi Schalke'nin başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak için AC Milan'ın ardından Real Madrid de resmen devreye girdi. İspanyol devinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcu için Schalke 40 milyon euro talep ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:35:00 -
Schalke'de forma giyen Ozan Kabak için Milan'ın ardından Real Madrid de devreye girdi

Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Milan'ın ardından dünyaca ünlü kulüp Real Madrid de milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

La Gazzetta'nın bugün manşetine taşıdığı haberde de AC Milan'ın Ozan Kabak için Schalke'ye 25 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği ifade edildi. Haberde İtalyan devi, Ozan Kabak için Schalke ile görüşmelerini sürdürürken; transfer sürecine Real Madrid'in de dahil olduğu belirtildi.

Sergio Ramos ile sözleşme yenileyecek olan eflatun beyazlılarda teknik direktör Zidane'ın Fransız futbolcu Varane ve Brezilyalı Militao'nun performansını yeterli bulmadığı ve bu yüzden milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.Sezon başı transfer döneminde Schalke'ye masaya oturan ve Ozan Kabak için kasasından 15 milyon euro çıkartan AC Milan'ın bu teklifi Alman kulübü tarafından kabul edilmemişti.

Schalke 40 milyon euro talep ediyor

Ozan Kabak için girişimlere başlayan Real Madrid, stoper transferi için 30 milyon euro sınırında bir bütçe belirledi. AC Milan'ın ardından Real Madrid ile de Ozan Kabak için görüşmelerde bulunacak olan Schalke yönetimi, A Milli futbolcu için 40 milyon euroya ulaşan bir bondervis bedeli talep ediyor.

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