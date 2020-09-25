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Spor Schalke ve Kerim Çalhanoğlu sözleşme imzaladı
Spor

Schalke ve Kerim Çalhanoğlu sözleşme imzaladı

Alman takımı Schalke 04, Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 05:30:00 -
Schalke ve Kerim Çalhanoğlu sözleşme imzaladı

2019 yılında TSG 1899 Hoffenheim'dan Schalke04'e transfer olan U19 futbolcusu Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel sözleşme yaptı.

Bundesliga ekibi Schalke04 Kulübü tarafından verilen bilgiye göre, yaz aylarında TSG 1899 Hoffenheim'den transfer edilen Kerim Çalhanoğlu ile 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalandığı duyuruldu. Alman ekibi Schalke04 Kulübü Spor Direktörü Jochen Schneider genç futbolcudan övgüyle söz etti.

U19 Takımı Teknik Direktörü Norbert Elgert'in ise Çalhanoğlu'nun karakterli ve iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.

Kerim Çalhanoğlu, Schalke04 formasıyla ilk maçına FC Köln U19 takımı karşısında kaptan olarak çıkarken Türk oyuncu hem savunmada hem de orta sahanın solunda top koşturuyor.

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