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Spor Schalke, 4. kez Bundesliga'da
Spor

Schalke, 4. kez Bundesliga'da

Almanya'da geçen sezon küme düşen Schalke 04 yeniden Bundesliga'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 01:09:00 -
Schalke, 4. kez Bundesliga'da

Almanya 2. Ligi'nde Schalke 04, 2-0 geri düştüğü maçta St. Pauli'yi 3-2 yendi ve ligin bitimine bir hafta kala Bundesliga'ya yükseldi. Schalke, 33. hafta maçında Veltins Arena'da, St Pauli'yi konuk etti. St Pauli, Igor Matanovic'in (9 ve 17) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı fırtına gibi esen Schalke 04; Simon Terodde'nin golleriyle (47 (penaltı), 71) skoru eşitledi. Maçta son sözü 78. dakikada Rodrigo Zalazar Martinez söyledi.

St. Pauli'de Marcel Beifus, 81. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beifus'un ardından takımının iki golünü atan Matanovic de uzatma anlarında aynı dakikada iki sarı kart gördü ve Pauli maçı 9 kişi tamamladı.

Schalke 04, bu galibiyetle puanını 62'ye yükseltti ve ligin bitimine bir hafta kala Bundesliga'ya yükseldi. St. Pauli ligde 54 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Schalke 04, Nürnberg deplasmanına gidecek. St. Pauli, sahasında Düsseldorf'u ağırlayacak.

Bundesliga 2’de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga’yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

Almanya'nın köklü ekiplerinden ve en çok taraftarı olan takımlarından Schalke 04, 1982, 1984 ve 1991'in ardından dördüncü kez Bundesliga'ya yükseldi.

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