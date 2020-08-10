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Spor

Schalke 04'ün ilk hazırlık maçında Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan birer gol

Mavi-beyazlı ekibin deplasmanda Osnabrück'ü 5-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, birer gol attı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 00:08:53 -
Schalke 04'ün ilk hazırlık maçında Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan birer gol

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İkinci Lig takımlarından Osnabrück'ü 5-1 yendi.

Ankum kentindeki Quitt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, ilk yarıyı 15. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın 23 metreden attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İlk devre forma giyen tüm futbolcularını değiştirerek ikinci yarıya çıkan mavi-beyazlılar, 46. dakikada Steven Skrzybski'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Osnabrück, 55. dakikada Bryan Henning'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi.

Schalke 04, 60. dakikada Skrzybski, 67. dakikada Alessandro Schöpf ve 89. dakikada Ahmed Kutucu ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Schalke 04'ün kadrosunda bulunan diğer Türk kökenli oyuncuların da süre aldığı maçta, Münir Levent Mercan ve Suat Serdar ilk yarıda, Can Bozdoğan ise ikinci devrede forma giydi.

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