Schafer’la Ramazan Ayında sofralar daha lezzetli

Yüksek kaliteli pişirme grubu ürünlerinden Fiesta Seramik Yüzeyli Tekli Tava ve Tencere Serisi’nde yuvarlak forma sahip farklı ebatlarda çeşitli seçenekler bulunuyor. Doğal minerallerden üretilen ve seramik yüzeyli puff-lon kaplama malzemesine sahip olan Fiesta Serisi, çizilmelere karşı ekstra dirençli sert yapısı, ekstra dayanıklı ve ekstra yapışmaz yüzeyi sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyor. Yeşil ve siyah renk seçenekleri bulunan Fiesta Seramik Yüzeyli Tava ve Tencere Serisi tekli satılıyor.

Schafer Classic 5 Litre Inox Düdüklü Tencere ise nikel paslanmaz çelik malzemesi ile dengeli ısı dağılımı sağlıyor ve termik kapsül tabanı sayesinde yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamasıyla pişmesi zor olan yiyecekleri kısa sürede hazırlamasıyla iftar yemekleri hazırlamak için tercih ediliyor.

Küçük ev aletleri kategorisinde yer alan Optimal Elektrikli Çay Makinesi ve Optimal Elektrikli Paslanmaz Çay Makinesi en kalabalık ailelere yetecek geniş kapasiteleri, şık tasarımları ve kullanım kolaylıkları ile bu Ramazan ayında tüketicilerin favorisi olacak. 1.8 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve bir litre kapasiteli demliği ile tek seferde daha fazla çay hazırlama imkanı sunan Optimal Elektrikli Çay Makineleri özel kapakları sayesinde aynı zamanda su ısıtıcısı olarak da kullanılabiliyor. Gizli rezistans özelliği sayesinde daha minimal bir yapıya sahip olan ürünler enerji tasarrufu sağlarken, bin 500- bin 800 W ısıtma gücü ile de en hızlı şekilde ısınıyor. Optimal Elektrikli Çay Makineleri her kullanımda demleme sağlarken çay makinesinin içinde su olmadığında kaynatma işlemini engelleyen ve susuz çalışmayı önleyen termostat sistemi ile güvenli kullanım sunuyor.

Klasik çaydanlıktan vazgeçemeyenler için ise küçük, orta ve büyük boy seçenekleri bulunan Schafer Tea Chef Orta Boy Çaydanlık Takımıyla demlenen çaylara ise Schafer Print Kare 4 kişilik Çay Seti ve Print Kare Pasta Seti, bulaşık makinesinde yıkanabilen ve desen çıkmama garantisi bulunan Schafer Supreme 6 Kişilik Çay Seti eşlik ediyor.



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Kahvecim Otomatik Türk Kahve Makinesi, ergonomik boyutları ile bütün mutfak ve ofislerde yer buluyor. 500- 600 W ısıtma gücüne sahip Schafer Kahvecim, aynı anda 4 fincan kahve pişirebilmesiyle tek seferde kahve ikramı yapma olanağı sağlıyor. Her iki kahve makinesi de sesli ve ışıklı uyarı sistemi, taşmayı önleyen algılama teknolojisi ve 10 saniyede otomatik kapanma özellikleriyle güvenlik konusunda tam not alıyor. Sağ ve sol el kullanımına uygun çift akıtma ağızlı cezvesi ile kullanım kolaylığı sağlayan Schafer Kahvecim, kendi ölçü kaşıkları kullanılarak pişirilen kahveler ile kahve severlere lezzetli bir deneyim yaşatıyor. Kahvecim Otomatik Türk Kahvesi Makinesi, normal ve ağır ateşte pişirme (közde) özellikleriyle dikkat çekiyor.

Schafer’ın desen garantili, 60 parçalı Selina Yemek Takımı ve Schafer Hamburg 72 parça çatal kaşık bıçak takımı ile daha da şık oluyor. Farklı formuyla dikkat çeken Felis 32 Parça Kahvaltı Takımı ve minimal tasarımlara sahip, tekli satın alınabilen Trend Sofra Serisi ürünleri ise daha sade sofraları seven tüketicilere hitap ediyor. Schafer Ramazan ayında hem pişmiş hem de pişmeye hazır besinleri güvenle saklamak için Komfort Pişir Sakla Emaye Tencere ve Komfort Saklama Kabı serilerini müşterilerine sunuyor.

Schafer Home, soft renklere sahip 50×90 cm ve 70×140 cm ölçü seçenekleri bulunan Arya Havlu Serisini müşterileriyle buluşturuyor. Arya Havlu Serisi yüzde 100 pamuk dokusu ile suyu kolayca emip, içine hapsediyor. Schafer Home Perry Çift Kişilik Nevresim Takımı ise yüzde 80 pamuk ve yüzde 20 polyester kumaşının sağladığı üstün kaliteli, yumuşak dokusu ile yatak odalarına modern bir dokunuş getiriyor.