0553 313 94 23

SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı damar cerrahisi" kursu

İngiltere, Ürdün, Gürcistan ve Güney Afrika'dan gelen 12 damar cerrahisi uzmanına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Toplardamar Hastalıklarının İleri Düzey Tedavileri" eğitimi verildi - Doktorlar düzenlenen canlı cerrahi kursu ile operasyonu gözlemleme fırsatı buldu ve teorik bilgileri pratiğe aktardı

13 Eylül 2019 Cuma 17:07
SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı damar cerrahisi" kursu

ANKARA (AA) - İngiltere, Ürdün, Afrika ve Gürcistan'dan gelen 12 damar cerrahisi uzmanına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) "Toplardamar Hastalıklarının İleri Düzey Tedavileri" eğitimi verildi.

Gülhane Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda verilen teorik eğitimin ardından bugün de canlı cerrahi kursu verilerek, vaka incelemesi yapıldı.

Vaka incelemesinin ardından kursiyerler, programı koordine eden SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Doğancı'dan sertifikalarını aldı.

Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülhane Tıp Fakültesinde ilk kez farklı ülkelerden gelen yabancı doktorlara kurs verildiğini söyledi.

Tıpta "Derin Ven Trombozu" olarak bilinen derin toplardamarların pıhtı ile tıkanması durumunda tıkanıklık erken dönemde açılmazsa, "post trombotik sendrom" denilen bir sendromun ortaya çıktığını belirten Suat Doğancı, bu durumun hastaları malül hale getirebileceğini ve yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürdüğünü ifade etti.

Doğancı, bu sendromun insanların sosyal hayatlarını ciddi anlamda kısıtladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tıkalı damarların stentle veya stent artı cerrahi yöntemler kullanılarak açılmasıyla ilgili tedaviler dünyada yeni uygulanmaya başlandı. Biz de bu tedavileri ülkemizde 2 yıl önce başlattık ve belli bir mesafeye geldik. Bu ameliyatlar yurt dışındaki doktorlar için de yeni. Bunlar, yurt dışında çok bilinen yöntemler olmadığı için meslektaşlarımız düzenlediğimiz bu kurslar aracılığıyla gelip, görüp, bu konu hakkında bilgi aldıktan sonra belki gidip kendi ülkelerinde bu tedavilere başlayacaklar."

Kursiyer doktorlar ise edindikleri bilgi ve deneyimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eğitime İngiltere'den katılan Dr. James Kirk de alanında uzman isimlerden stent kullanma ve cerrahi tekniklerle ilgili eğitimler aldıklarını belirterek, bu eğitimlerin yararlı olduğunu ifade etti.

Doktorların birbirlerinden yeni metotlar öğrendiklerini aktaran Kirk, bunun iyi bir çalışma olduğunu söyledi.

Güney Afrika'dan katılan Dr. Muhammed Zakı Shaık ise vakayı gözlemleme imkanı bulduklarını ve bunun yararlı olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:07
  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  2. SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Doğancı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
    1. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    2. Trabzon'da çalınan fındıklar için..
    3. Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü..
    4. Türk tekstili Moskova’da beğeni topladı
    5. Döviz kurları
    6. Milas Zeytin Hasat Şenliği üst kurul..
    7. "Asla başaramayacaklar"
    8. Sütten çökelek nasıl yapılır?
    9. Akdeniz Üniversitesinde aşure günü..
    10. Sokak lambası yüzünden akıma kapılan..
    11. Girişimci kadınlara 875 milyon lira..
    12. Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL..
    13. Gastroantep’teSanko Üniversitesi de..
    14. Muş’ta “Teröre Lanet Yürüyüşü”..
    15. “Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen..
    16. Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor
    17. ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli..
    18. Tarhana yapımı tarifi
    19. FIBA Dünya Kupası’nda finalin adı:..
    20. SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı..
    21. Hattat Hüseyin Gündüz hat sanatının..
    22. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3..
    23. Kulu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    24. Sırbistan'da "Türk Film Haftası"..
    25. Adliyede aşure ikramı
    26. Karadenizbirlik üreticinin yanında
    27. Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatından..
    28. Kars’ta saman fiyatları hayvan..
    29. Orman yangını çıkarmaya çalışan..
    30. Başkan Aydıner vatandaşlara aşure..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi