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Aktüel SBÜ Öğretim Üyesi "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı
Aktüel

SBÜ Öğretim Üyesi "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:55:07 -
SBÜ Öğretim Üyesi "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tutar, Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" çalışması, Stanford Üniversitesinden John Loannidis ve ekibince gerçekleştirildi.

"Science Direct PLOS Biology" isimli bilimsel dergide yer alan çalışmada, alanında en az 5 makale yayınlayan 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında "scopus özet" ve "atıf veri tabanı"ndan elde edilen verilere göre "dünyanın en üst düzey bilim insanı" kategorisine giren 100 bin bilim insanı belirlendi.

Akademik performanslarda, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflardan yola çıkılarak bir sıralama oluşturuldu.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde dünyadan 100 bin, Türkiye'den ise SBÜ Hamidiye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tutar'ın da aralarında bulunduğu 857 akademisyen yer aldı.

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