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Ekonomi SBÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

SBÜ öğretim üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 173 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 13:02:00 -
SBÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosu  daimi  statüde olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eseri”  ile  birlikte  başvurusunu  08.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre  08.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurusunu  08.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Adaylar  başvurularını,  e  https://akbys.sbu.edu.tr  adresi  üzerinden  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile  oluşturacakları  Aday  Özgeçmiş  ve  Bilimsel  Faaliyet  Dosyasını  başvuru  gönderme  ve  izleme  menüsü  üzerinden  açık  ilanda  yer  alan  ilgili  kadro  ile ilişkilendirip  başvuru  gönder  ikonu  ile  başvurusunu  onay  işlemi  için  göndermesi  gerekmektedir.  (Not:  Herhangi  bir  ilana  yapılmış  olan  başvuru  aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.)

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