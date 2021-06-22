SBK olayının ucu laik mahalleye dokundu! Karanlık Oda'dan tık yok

Avusturya'da tutuklanan ve Türkiye tarafından arandığı için iadesi bu ülkeden iadesi istenen Sezgin Baran Korkmaz laik mahallede kavga çıkardı.

Yılmaz Özdil, “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” dedi.

“SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil’e Uğur Dündar Tele 1 canlı yayınında sert tepki gösterdi.

İki ismin kavgası, Artı 1'in kuruluşuna ilişkin Özdil'in iması nedeniyle çıktı.

Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın” dedi.

Dündar şunları ifade etti:

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine Dündar, “Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin.” dedi.

Dündar, Özdil’in kendisine “değerli ağabeyim” diye mesaj attığını da ifade ederek, “Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz’sın” tepkisi gösterdi.

"Cenazeme gelmesin"

Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek, "Bize yaptığına bak ya" dedi.

Özdil ise, Twitter'dan "Neticede kanal kiminmiş?" sorusu yöneltti.

Karanlık oda görmezden geldi

Sezgin Baran Korkmaz haberleri ile manşetlerini dolduran karanlık Oda'nın Dündar ve Özdil arasındaki kavgayı haberleştirmemesi ise büyük dikkat çekti. Sezgin Baran Korkmaz'ı kullanarak hükümeti hedef alan karanlık Oda Kormaz iddiası kendi mahallelerine buluşacınca sus pus olmayı tercih etti. CHP medyası bu olaya duyarsız kaldı. Yılmaz Özdil, Artı1 TV'nin kuruluşunda finansörün Ekim Alptekin olduğunu söylüyor. Alptekin, kara para aklamakla suçlanan SBK'nın ortağı! Aslı Aydıntaşbaş'ın eski kocası. Artı1'in kurucularından biri de CHP'li Erdoğan Toprak.