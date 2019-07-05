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Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

Rus bankası Sberbank, gerekli tüm izinleri almasının ardından Denizbank'ın satışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor

05 Temmuz 2019 Cuma 13:32
Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışı için gerekli tüm izinlerin alındığını ve sürecin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Sberbank’tan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu onaylaması değerlendirildi.

BDDK’dan alınan onayla geriye bazı teknik detayların kaldığının belirtildiği açıklamada, "Önemli olan gerekli tüm izinler alındı. Şimdi sürecin tamamlanması için şirket prosedürlerine dair teknik kısımlar kaldı." denildi.

Sürecin tamamlanmasına ilişkin belirli bir tarihin verilmediği açıklamada, “Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Belirli bir tarihte bazı değişiklikler olabilir ve bu durum bazen olumsuzluk yaratabiliyor.” ifadesi kullanıldı.

Emirates NBD ve Sberbank, Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardı.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, satış işleminin 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:32
  1. bankacılık
  2. Denizbank
  3. Sberbank

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